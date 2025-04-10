Steam раскритиковали за непристойные игры

Британский министр цифровых технологий Питер Кайл обрушился с критикой на игровую платформу Steam из-за распространения скандальной игры No Mercy, разработанной студией Zerat Games. Чиновник выразил крайнее возмущение контентом тайтла, содержащего откровенно жестокие сцены сексуального насилия, включая изнасилование и инцест. Об этом сообщает издание GamesIndustry.biz.

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Кайл назвал No Mercy «совершенно неприемлемой» и подчеркнул необходимость немедленного удаления данного продукта из цифрового магазина. Игра, вызвавшая широкий общественный резонанс, не имеет возрастного рейтинга PEGI и не проходила официальную классификацию на территории Великобритании. Несмотря на это, она свободно продается в стране, при этом защита пользователей ограничивается лишь формальным предупреждением о возрастном цензе 18+.

Министр заявил, что технологические компании несут прямую ответственность за контент, распространяемый на их площадках, и обязаны оперативно реагировать на подобные инциденты. По его словам, государство требует от всех цифровых сервисов, работающих в стране, незамедлительного реагирования на подобные жалобы и удаления неприемлемого контента.

Организация Women in Games также выразила глубокое возмущение появлением подобного проекта на столь крупной игровой платформе, как Steam. Представитель организации подчеркнул, что распространение No Mercy ужасает, поскольку игра, по их мнению, поощряет ненависть и насилие в отношении женщин, превращая эти преступления в интерактивный элемент развлечения.

Глава Women in Games, Мари-Клер Айзаман, публично призвала компанию Valve, владельца Steam, немедленно убрать игру из каталога. Она также настаивает на внедрении строжайших мер модерации контента и публичном заявлении о приверженности принципу нулевой терпимости к женоненавистничеству на платформе.

На момент публикации этого материала, спорная No Mercy продолжала оставаться доступной для приобретения в британском сегменте Steam. В компании Valve пока воздерживаются от комментариев по ситуации, несмотря на запрос, направленный изданием GamesIndustry.biz.

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