Бывший босс PlayStation высказался о ценах на игры Nintendo

Бывший руководитель PlayStation Studios Шон Лейден присоединился к дискуссии о высокой стоимости игр для Nintendo Switch 2. Как обратила внимание редакция GamesRadar, в подкасте PlayerDriven Лейден высказав мнение, что Nintendo имеет основания устанавливать цену в $80 (примерно 6,8 тыс. руб. по курсу на 10 апреля 2025 года, – «Газета.Ru») за свои игры, пока они остаются эксклюзивами платформы.

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Лейден пояснил, что эксклюзивность ключевых франшиз Nintendo, таких как Mario, Donkey Kong и Zelda, позволяет компании диктовать более высокую стоимость. Он отметил, что для поклонников, желающих играть в эти игры, единственным вариантом будет приобрести их по заявленной цене, признавая таким образом силу эксклюзивного контента в качестве смягчения «ценового шока».

Несмотря на признание выгоды эксклюзивности для Nintendo в данном контексте, Лейден подчеркнул свою давнюю позицию о том, что эксклюзивность является уязвимым местом для рынка в целом, и особенно для рынка высокобюджетных проектов. В последнем случае имеется ввиду то, что эксклюзивность ограничивает потенциальные продажи игр, что делает вопрос их окупаемости более ощутимым.

Ранее стало известно, почему игры Nintendo редко продаются со скидками.