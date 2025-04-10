GeForce RTX 5060 Ti будет дешевле предшественницы

Близкий к производственным партнерам Nvidia портал Board Channels опубликовал предполагаемые цены видеокарт GeForce RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ памяти. Об этом сообщает VideoCardz.

© Nvidia

Согласно источнику, GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ будет предлагаться за $429 (около 36,9 тыс. руб.), тогда как версия на 8 ГБ — $379 (около 32,6 тыс. руб.). Если утечка подтвердится, серия RTX 5060 Ti окажется дешевле предшествующей.

Так, на старте продаж GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ стоила $499 (около 42,9 тыс. руб.), а модель на 8 ГБ — $399 (около 34,5 тыс. руб.).

Официальная презентация видеокарт Nvidia GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti ожидается в период с 14 по 20 апреля. Их рекомендованная розничная стоимость будет подтверждена в ходе анонса.

В VideoCardz считают, что снижение цен на новую линейку станет позитивной новостью для игроков. Это особенно актуально в условиях критики высоких цен флагманских моделей. Однако утечка может не подтвердиться, так как другие источники пока не раскрывали стоимость новых графических ускорителей.

Ранее пользователей видеокарты Nvidia предупредили об угрозах ее возгорания.