Геймер украл более двух миллионов у дяди ради «скинов» в CS

В Иркутской области 20-летний местный житель украл у дяди через банковское приложение 2,3 миллиона рублей ради приобретения «скинов» (предметы, которые изменяют внешний вид оружия или снаряжения — прим.«Ленты.ру») в компьютерной игре Counter-Strike. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мужчина заметил, что с его карточки пропала значительная сумма денег. Он обратился в полицию, в результате проверки которой похититель был найден. Им оказался племянник заявителя, у которого он в конце февраля попросил оплатить мобильную связь, дал свой телефон и пароль для входа в приложение банка.

Молодой человек просьбу выполнил и обратил внимание на сбережения родственника, которыми решил втайне воспользоваться. Небольшую часть денег он потратил на одежду, спортивное питание и доставку еды, а остальное на компьютерную игру. В отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мошенники взломали игровой аккаунт в Counter-Strike 20-летнего геймера из Санкт-Петербурга и украли у него 1,437 миллиона рублей.