LG представила 32-дюймовый игровой монитор с частотой 480 Гц

LG анонсировала новый 32-дюймовый игровой монитор UltraGear OLED 32GX870A с впечатляющей частотой обновления — до 480 Гц при разрешении FullHD.

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При переключении на 4K частота составляет 240 Гц, а время отклика остается стабильным — всего 0,03 мс (GtG).

В основе — фирменная панель WOLED, аналогичная использованной в прошлогоднем UltraGear OLED 32GS95UE. Но новинка получила заметные улучшения: встроенную ОС webOS, USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и зарядкой до 90 Вт, а также разъем DisplayPort 2.1 (54 Гбит/с).

Поддержка FreeSync Premium Pro и G-Sync помогает избежать разрывов изображения даже на пиковых частотах. Яркость — до 275 нит в SDR и до 1300 нит в HDR. Монитор оснащен двумя HDMI 2.1, разъемом 3,5 мм и двумя портами USB-A 3.0. Почему отсутствует USB-B — остается загадкой.

UltraGear OLED 32GX870A уже доступен в США по цене $1400.