AMD официально представила линейку мобильных процессоров Ryzen 8000HX — обновленную серию Dragon Range, ориентированную на мощные игровые ноутбуки.

© Ferra.ru

Новинки сохраняют архитектуру Zen 4, но предлагают повышенные частоты и улучшенную энергоэффективность. В линейку вошли четыре модели: Ryzen 9 8945HX, 8940HX, а также Ryzen 7 8840HX и 8745HX.

Флагманская версия — Ryzen 9 8945HX — получила 16 ядер, 32 потока, кэш 80 МБ и частоту до 5,4 ГГц при теплопакете от 55 до 75 Вт. Все чипы рассчитаны на производительные игровые ноутбуки с видеокартами уровня RTX 5080 и выше.

Процессоры поддерживают DDR5 и PCIe 5.0, оснащены встроенной графикой Radeon 610M на архитектуре RDNA 2 — для базовых задач и мультимедиа. AMD обещает десктопный уровень производительности в играх и создании контента, а также плавную работу в многозадачности.

Серия 8000HX станет самой доступной по цене среди решений для ноутбуков с флагманским железом. Позже в 2025 году AMD выпустит линейку Ryzen 9000HX Fire Range на архитектуре Zen 5 и с поддержкой 3D V-Cache.