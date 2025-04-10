Мини-консоль Arduboy не переживет тарифов Трампа

Кевин Бейтс, создатель Arduboy — портативной игровой консоли размером с визитку, — объявил, что его проект не переживет новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.

© Ferra.ru

Устройство, ставшее популярным в 2014 году благодаря простоте и возможности программировать игры, столкнулось с непреодолимыми трудностями из-за торговой войны между США и Китаем.

Бейтс, перебравшийся в Китай после успеха своего изобретения, рассказал, что продажи Arduboy превысили миллион долларов, но теперь бизнес обречен. Трамп ввел тарифы в 104% на товары из Китая, что сделало производство Arduboy нерентабельным.

«Я просто хотел делать платы и учить людей кодить игры, а не бороться с этим», — поделился Бейтс. Китай ответил своими пошлинами в 34% на американские процессоры — ключевой и самый дорогой компонент консоли. Перенести сборку в США невозможно: по словам Бейтса, это «не вариант» из-за высоких затрат.

Бейтс, правда, уже подумывал завершить проект, однако тарифы ускорили конец.