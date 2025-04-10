Lenovo объявила о запуске игрового ноутбука на RTX 5090

Lenovo объявила о запуске своего нового игрового ноутбука Legion Y9000P 2025 Extreme Edition, который дебютирует в Китае 15 апреля. Презентация обещает стать «ярким» событием для геймеров — устройство получило RGB-подсветку, впервые для серии Y9000P. На глобальном рынке ноутбук выйдет под названием Legion Pro 7i Gen 10, но в Китае сохранит узнаваемый логотип в форме буквы «Y».

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Ожидается, что Y9000P 2025 будет оснащен процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA RTX 5090. Экран — 16-дюймовый OLED с разрешением 2560×1600, частотой обновления 240 Гц и яркостью 500 нит. Объем оперативной памяти достигнет 64 ГБ DDR5 с частотой 6400 МГц, а накопитель — 1 ТБ SSD по стандарту PCIe 5.0 с возможностью расширения.

Цена в Китае пока не раскрыта, но глобальная версия Legion Pro 7i Gen 10 стартует с $ 3440. Lenovo также обновила систему охлаждения, увеличив тепловой лимит до 250 Вт, чтобы ноутбук справлялся с долгими игровыми сессиями.