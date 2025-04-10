Когда выйдет Titanfall 3? Слили даты релиза и анонса игры

Cq.ru

Блогер Osvaldatore, специализирующийся на Apex Legends, раскрыл новые детали Titanfall 3. Он рассказал о дате выхода, некоторых геймплейных особенностях и о том, когда ждать анонс.

Когда ждать выход Titanfall 3
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Возможные детали Titanfall 3:

  • Игра создается на Unreal Engine 5, будет как сюжетная кампания, так и мультиплеер с классическими режимами из второй части;
  • Один из режимов будет с экстракшен-элементами в духе Espace from Tarkov;
  • В онлайне появятся персонажи из Apex Legends и боевые пропуски;
  • Будет динамическая смена погоды;
  • Авторы планируют поддерживать игру новым контентом после релиза.

Если верить Osvaldatore, релиз Titanfall 3 якобы ожидается в 2026 году, а анонс стоит ожидать во время TGA 2025.

Правда, слова инсайдера опроверг журналист Джефф Грабб. По его данным, в ближайшее время не стоит возлагать какие-то надежды на серию.

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