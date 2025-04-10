Когда ждать выход Titanfall 3

Блогер Osvaldatore, специализирующийся на Apex Legends, раскрыл новые детали Titanfall 3. Он рассказал о дате выхода, некоторых геймплейных особенностях и о том, когда ждать анонс.

© Cq.ru

Возможные детали Titanfall 3:

Игра создается на Unreal Engine 5, будет как сюжетная кампания, так и мультиплеер с классическими режимами из второй части;

Один из режимов будет с экстракшен-элементами в духе Espace from Tarkov;

В онлайне появятся персонажи из Apex Legends и боевые пропуски;

Будет динамическая смена погоды;

Авторы планируют поддерживать игру новым контентом после релиза.

Если верить Osvaldatore, релиз Titanfall 3 якобы ожидается в 2026 году, а анонс стоит ожидать во время TGA 2025.

Правда, слова инсайдера опроверг журналист Джефф Грабб. По его данным, в ближайшее время не стоит возлагать какие-то надежды на серию.