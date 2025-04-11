Geekbench раскрыл производительность RTX 5060 Ti

В базе данных Geekbench появились первые результаты тестирования видеокарты NVIDIA RTX 5060 Ti 16 ГБ. Они раскрыли как характеристики, так и уровень производительности будущей новинки.

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Согласно утечке, RTX 5060 Ti построена на чипе GB206 с 4608 ядрами CUDA и работает на частоте до 2647 МГц. Видеопамять — 16 ГБ GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с по 128-битной шине. Это — заметный апгрейд по сравнению с RTX 4060 Ti, но не революция.

В тестах Geekbench карта набрала 140 147 баллов в Vulkan и 146 234 в OpenCL, опережая RTX 4060 Ti примерно на 13–14%. Такой прирост можно считать умеренным, особенно на фоне ожиданий от линейки Blackwell, где только RTX 5090 пока вызвала реальный интерес.

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RTX 5060 Ti поддерживает новейшие технологии NVIDIA: DLSS 4, Multi-Frame Generation, Reflex 2 и прочие функции, ориентированные на геймеров. Ожидается, что видеокарта поступит в продажу 16 апреля в версиях с 8 и 16 ГБ памяти, а цена составит около $400.