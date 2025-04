Пользователи PlayStation смогут бесплатно играть в Hogwarts Legacy

Sony представила перечень игр, которые вскоре будут доступны подписчикам PlayStation Plus Extra и Deluxe (Premium). Анонс состоялся в блоге компании.

Так, с 15 апреля пользователи смогут играть в такие хиты, как Hogwarts Legacy (PS4, PS5), Battlefield 1 (PS4), PlateUp! (PS4, PS5), EA Sports PGA Tour (PS5) и продолжение Lost Records: Bloom & Rage — Tape 2 (PS5).

Кроме того, высокооцененная головоломка с рейтингом свыше 90 баллов под названием Blue Prince станет доступна 10 апреля — в день ее релиза.

В рамках подписки PlayStation Plus Deluxe (Premium) пользователям станут доступны Alone in the Dark 2 (PS4, PS5) и War of the Monsters (PS4, PS5), выходившие для PlayStation 1 и 2 в 1993 и 2003 годах соответственно.

Вышеперечисленные игры будут доступны в расширенном каталоге PlayStation Plus с 15 апреля. Неизвестно, сколько времени они будут доступны в рамках подписки, так как Sony может в любой момент принять решение об их удалении.

Кроме того, в начале апреля пользователям всех тарифов PlayStation Plus стали доступны RoboCop: Rogue City, Digimon Story: Cyber Sleuth — Hacker's Memory и The Texas Chain Saw Massacre. Забрав эти тайтлы, пользователи с активной подпиской смогут играть в них в любое время.

