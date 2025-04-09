Как покупать и использовать карты перезагрузки в Fortnite

Последний сезон Fortnite внес значительные изменения в механику перезагрузки: теперь возрождать погибших товарищей проще, чем раньше. Портал gamerant.com рассказал, как работает новая система перезагрузки.

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Где найти карты перезагрузки

Карты перезагрузки можно купить за 500 золотых у любого фургона на локации. Примечательно, что эта опция доступна только при условии, что какой-либо игрок из вашей команды был убит и его карту не подняли. Таким образом, потеряв товарища по команде в перестрелке, вы можете просто сразу отправиться к фургону и выкупить его карту за 500 золотых, а не ввязываться в рискованный бой за выпавшую карту.

Покупка карт — самый безопасный способ возродить товарища, но некоторые команды могут намеренно поджидать в засаде, проредив группу соперников. Хорошая новость в том, что покупка стоит всего 500 золотых — цена довольно резонная.

Помимо этого, добыть карты можно из погибших союзников. На данный момент механика доступна в матчмейкинге для групп из двух и трех игроков, а также полных отрядов. После того, как вашего товарища по команде убили, у вас будет 265 секунд, чтобы подобрать его карту. Ее точная локация будет отмечена и на мини-карте, и в интерфейсе игры.

Как пользоваться картами перезагрузки

Для того, чтобы воспользоваться картой, ее нужно отнести к любому доступному фургону перезагрузки. Их можно найти по синему символу на карте. Имейте в виду, что процесс использования карты занимает 10 секунд, но его можно ускорить, если перезагрузку активируют два и более игроков одновременно.

Перезагрузка союзников — рискованный шаг. При начале процесса все соперники в радиусе 100 метров от фургона получат сигнал и наверняка попытаются устранить вас. А при завершении перезагрузки в небе появится гигантский луч синего света, который виден всем игрокам.