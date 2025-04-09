Как охотиться на Зо Шию в Monster Hunter Wilds

С выходом первого обновления Monster Hunter Wilds позволяет игрокам повторить бой против Зо Шии — одного из финальных монстров сюжетной кампании. Портал PC Gamer рассказал, при каких условиях он появляется в мире и как присоединиться к охоте на него.

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Наиболее быстрый способ повторить поединок с Зо Шией — откликнуться на сигнал SOS от других охотников в многопользовательской игре. Просто выберите задания SOS, укажите Зо Шию в качестве цели и задайте высокий ранг. Единственная проблема в том, что желающие поохотиться набиваются в свободные слоты быстро, поэтому вы можете получить сообщение, что мест уже нет. Попробуйте обновить список доступных заданий или начните поиск заново, если хотите охотиться с другими игроками.

На Зо Шию можно пойти и в одиночку, но для этого сначала надо дождаться появления монстра и сохранить его в качестве расследования.

Отправляйтесь в руины Виверии и войдите в палатку.

Измените погоду на плохую — время, судя по всему, не имеет значения.

Повторяйте перемотку погоды, пока не появится Зо Шия.

Хотя пока нет подтвержденной информации, влияет ли игровое время суток на появление монстра, у некоторых игроков Зо Шия чаще объявлялся ночью — хотя это, может быть, просто случайность. Когда монстр появится, вы получите маленькое уведомление, а его строчка будет в меню на карте локации. Точно так же, как при появлении Джин дахаада в Ледяных утесах.

Но самое главное — не забудьте сохранить задание по охоте на Зо Шию в качестве расследования! Так вы сможете повторить бой до трех раз, прежде чем придется заново проматывать погоду и вновь дожидаться монстра.