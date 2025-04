InZoi против The Sims 4: какой симулятор жизни лучше?

InZoi, симулятор жизни от корейского издателя Krafton, наконец вышла в ранний доступ Steam — у The Sims 4 впервые за многие годы появился конкурент. Хотя, на самом деле, у обеих игр есть свои преимущества и недостатки. Портал GameSpot разобрался, в каких аспектах эти игры опережают друг друга, а в каких уступают.

© Steam

Глубина персонализации: InZoi

На первый взгляд может показаться, что редактор персонажей в InZoi примерно такой же, как в The Sims 4, но в реальности у него гораздо больше возможностей. Например, игрок может создавать собственные дизайны одежды и подгружать свои изображения, чтобы использовать их как текстуры. То же самое можно сделать с любым предметом мебели в доме. По сути, в InZoi встроены инструменты для создания пользовательского контента — в The Sims 4 для таких целей нужно прибегать к сторонним инструментам.

Объем контента: The Sims 4

Хотя в The Sims 4 нельзя кастомизировать одежду и мебель так же подробно, в этом и нет острой необходимости благодаря огромной библиотеке контента. Каждое дополнение добавляло в игру достаточно много новой одежды и предметов для режима строительства, причем доступ к новинкам получали даже те, кто не потратил на них реальные деньги. The Sims 4 годами получала обновления — InZoi пока не может похвастать таким же запасом контента.

Проработка геймплея: InZoi

InZoi подкупает не только персонализацией — почти каждый элемент геймплея проработан чуточку глубже, чем эквивалентные механики в The Sims 4. От мелочей, вроде привычки персонажей переодеваться в пижамы перед сном, до более важных вещей, таких как необходимость регулярно подметать жилище от пыли.

Интуитивный режим строительства: The Sims 4

Обустройство дома в InZoi проработано так же глубоко, как и другие системы, что одновременно и хорошо, и не очень. Да, есть некоторые нюансы, которые просто невозможно провернуть в The Sims 4, но для большинства игроков это вряд ли можно назвать большим плюсом. Интерфейс InZoi не очень дружелюбен к новичкам и обладает более крутой кривой сложности. А в The Sims 4 все работает предельно просто.

Настройка города: InZoi

В The Sims можно менять и редактировать любые здания, но ничего кроме них. За пределами строительных участков мир The Sims 4 статичен. InZoi же развивается в прямо противоположном направлении и позволяет игрокам настраивать каждый аспект виртуального города. Режим строительства можно использовать где угодно: например, никто не запретит поставить на каждом углу по фудтраку, чтобы было, чем подкрепиться в случае чего. А меню параметров предлагает более глобальные настройки, включая настроение и характер жителей. В The Sims 4 многие подобные вещи нельзя изменить даже с помощью модов.

Домашние питомцы: The Sims 4

Хотя в InZoi улицы города можно заселить бродячими собаками и кошками, игрок не может толком с ними взаимодействовать, и тем более забрать домой — пока что игра просто не поддерживает механику питомцев. А в The Sims 4 они проработаны так же, как полноценные симы, пусть механика и заперта за платными дополнениями.

Ежедневник: InZoi

В InZoi есть удобная система ежедневника: игрок может распределить события или задачи по определенным дням недели, после чего персонаж автоматически будет следовать расписанию. Хотя с помощью ежедневника можно распланировать лишь действия вне дома, он значительно облегчает управление большой семьей.

Симуляция жизни: The Sims 4

The Sims 4 — видеоигровая версия реальной жизни, которая пытается воссоздавать правдоподобные социальные отношения и прочие нюансы общества. Если игрок изменит своему партнеру, то это может привести к большой ссоре, из-за которой поползут негативные слухи — даже соседи начнут к вам плохо относиться. Пример достаточно простой, но в InZoi и таких моментов пока мало. На данный момент в игре нет каких-то решений или действий, влекущих за собой цепочку последствий. Персонажа можно отправить на работу, но он не будет получать какие-либо навыки. Можно заводить отношения, но во вселенной игры ревность не существует как концепт, из-за чего динамика между партнерами воспринимается скучной. Обучение одному музыкальному инструменту автоматически позволяет персонажу играть на чем угодно.