В поиске Google появилась пасхалка для фанатов Pokemon

Google порадовала поклонников Pokemon новой пасхалкой в своем поисковике, добавив в него интерактивный Pokedex, позволяющий «поймать» 151 покемона первого поколения. Об этом сообщает издание 9to5Google.

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Новая функция активируется при вводе поискового запроса «151 wild Pokémon hiding on Google» или просто «Pokémon». После ввода запроса на мобильных устройствах в правом нижнем углу экрана появляется иконка в виде покебола. Нажав на нее, пользователь попадет в импровизированный Pokedex.

Этот цифровой Pokedex позволяет отслеживать прогресс по «ловле» покемонов. В нем отображаются контуры еще не пойманных существ, стимулируя игроков к поиску. Сбор покемонов осуществляется посредством ввода их имен в поисковую строку. Для сохранения прогресса необходимо войти в свою учетную запись Google.

Для российских пользователей Google данная пасхалка недоступна.

По мере сбора покемонов, пользователи будут получать Мастерболы, которые, как намекает Google, помогут в «ловле Легендарных и Мифических покемонов». Фактически, в Pokedex представлены все 151 покемона первого поколения. Полный список доступен по ссылке, ведущей к поисковым запросам для каждого покемона.

Google рекомендует пользователям сначала проверить свои знания о мире Pokemon и попытаться найти покемонов самостоятельно, используя подсказки, размещенные в самом Pokedex.