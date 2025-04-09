В поиске Google появилась пасхалка для фанатов Pokemon

Google порадовала поклонников Pokemon новой пасхалкой в своем поисковике, добавив в него интерактивный Pokedex, позволяющий «поймать» 151 покемона первого поколения. Об этом сообщает издание 9to5Google.
Новая функция активируется при вводе поискового запроса «151 wild Pokémon hiding on Google» или просто «Pokémon». После ввода запроса на мобильных устройствах в правом нижнем углу экрана появляется иконка в виде покебола. Нажав на нее, пользователь попадет в импровизированный Pokedex.
Этот цифровой Pokedex позволяет отслеживать прогресс по «ловле» покемонов. В нем отображаются контуры еще не пойманных существ, стимулируя игроков к поиску. Сбор покемонов осуществляется посредством ввода их имен в поисковую строку. Для сохранения прогресса необходимо войти в свою учетную запись Google.
Для российских пользователей Google данная пасхалка недоступна.
По мере сбора покемонов, пользователи будут получать Мастерболы, которые, как намекает Google, помогут в «ловле Легендарных и Мифических покемонов». Фактически, в Pokedex представлены все 151 покемона первого поколения. Полный список доступен по ссылке, ведущей к поисковым запросам для каждого покемона.
Google рекомендует пользователям сначала проверить свои знания о мире Pokemon и попытаться найти покемонов самостоятельно, используя подсказки, размещенные в самом Pokedex.