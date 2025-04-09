Вышла демо-версия киберпанк-шутера Metal Eden

Игра Metal Eden обзавелась бесплатной демо-версией.

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По этому поводу ее создатели опубликовали соответствующий трейлер.

Разработкой занимается студия Reikon Games, наиболее известная по RUINER, за издательские вопросы отвечает компания Deep Silver.

Авторы называют свою работу научно-фантастическим адреналиновым шутером от первого лица.

Заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.

Релиз на ПК и консолях состоится уже в следующем месяце - 6 мая.