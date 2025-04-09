Вышла демо-версия киберпанк-шутера Metal Eden

Вышла бесплатная демо-версия киберпанк-шутера Metal Eden
Игра Metal Eden обзавелась бесплатной демо-версией.
По этому поводу ее создатели опубликовали соответствующий трейлер.
Разработкой занимается студия Reikon Games, наиболее известная по RUINER, за издательские вопросы отвечает компания Deep Silver.
Авторы называют свою работу научно-фантастическим адреналиновым шутером от первого лица.
Заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.
Релиз на ПК и консолях состоится уже в следующем месяце - 6 мая.