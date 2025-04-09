Razer приостановила продажи ноутбуков Blade 16 и 18 в США

Компания Razer временно прекратила продажи своих новейших игровых ноутбуков Blade 16 и Blade 18 в США на фоне введения высоких импортных пошлин. Это решение связано с политикой американских властей, которые ввели тарифы на электронику из Китая, Тайваня и ряда других стран.

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С 9 апреля вступила в силу новая пошлина в размере 104% на китайские электронные товары. Это резко осложнило работу многим производителям, в том числе и Razer. На официальном сайте компании страницы с конфигурациями моделей Blade 16 и 18 для американских покупателей были удалены — теперь там можно лишь оставить заявку на уведомление.

В то же время продажи в других странах, включая Канаду, продолжаются. Модель Blade 14 остается доступной в США.

Blade 16 и Blade 18 — это флагманские модели Razer с мощными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50-й серии и новыми процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 370. Из-за пошлин их стоимость могла бы вырасти более чем в два раза, что делает продажи в США невыгодными.