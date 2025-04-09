Названы лучшие игры по версии BAFTA

Британская Академия кино и телевизионных искусств подвела итоги BAFTA Games Awards 2025, которая прошла 8 апреля. Об этом сообщает DTF.

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Триумфатором BAFTA Game Awards 2025 стала игра Astro Bot, которая удостоилась сразу пяти наград, включая престижные «Игра года» и «Лучший геймдизайн». Ключевые победители в других категориях включают: Metaphor: ReFantazio — победа за лучший сюжет, Balatro — лучший дебют, Helldivers 2 — лучшая музыка и мультиплеер.

Vampire Survivors — лауреат в номинации «Лучшая обновляющаяся игра», оставивший позади такие проекты как World of Warcraft и Final Fantasy XIV, а триллер Still Wakes the Deep завоевал три награды, включая две за актерское исполнение в главной и второстепенных ролях.

Несмотря на большое число номинаций, Hellblade II получила лишь одну награду — за технические достижения.

Astro Bot — это компьютерная игра в жанре платформер, разработанная японской студией Team Asobi при поддержке Sony Interactive Entertainment, вышедшая 6 сентября 2024 года. На церемонии The Game Awards 2024 она была признана «Игрой года», а также получила награды в категориях «Лучший приключенческий экшен», «Лучшая семейная игра» и «Лучшая работа геймдиректора».

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