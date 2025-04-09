Фил Спенсер вновь намекнул на портативную консоль Xbox

Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, вновь подогрел слухи о будущей портативной консоли Xbox.

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В интервью iJustine, записанном к 50-летию Microsoft, он затронул тему, которая уже не первый месяц волнует фанатов: переносной Xbox.

По словам Спенсера, команда сосредоточена на том, чтобы «Xbox был повсюду» — от ПК до облака. И хотя он напрямую не подтвердил устройство, его слова оставили мало сомнений:

Мы уже дразнили и говорили о портативках. Это особенно важно, когда ты в дороге и не можешь взять с собой консоль или весь десктоп. Сейчас всё крутится не вокруг одного устройства, а вокруг игрока.

На фоне этих заявлений, интерес вызывает проект Asus под кодовым именем Project Keenan, который, по слухам, представляет собой портативную консоль Xbox и должен выйти уже в этом году. Компания даже выложила короткий тизер, а Xbox в ответ намекнула, что речь идёт именно о новой консоли под ее брендом.

Кроме того, по неофициальным данным, Microsoft разрабатывает и собственную портативку Xbox, запуск которой ожидается в 2027 году вместе с преемником Xbox Series X.