Nintendo попыталась оправдать цену Switch 2

После презентации Switch 2 и анонса Mario Kart World, фанаты были шокированы — гоночный эксклюзив для новой консоли оценили в $79,99.

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Это на $10 дороже самой дорогой игры на Switch, включая Zelda: Tears of the Kingdom. Nintendo решила объяснить, за что пользователи платят больше.

Вице-президент Nintendo of America Билл Тринен заявил, что цена отражает масштаб игры:

«Это, возможно, самый насыщенный и богатый Mario Kart. Там есть много чего скрытого, что игроки будут открывать лишь со временем».

Подробности обещают раскрыть на отдельной презентации Mario Kart Direct.

Тринен также отметил, что $80 — не только про Mario Kart. Несколько переизданий для Switch 2, включая Zelda и Super Mario Party, тоже получили ценник $79,99.

Новым игрокам скидок не предлагают, но владельцы оригинальных версий могут обновиться за $9,99, а подписчики Nintendo Switch Online + Expansion Pack получат апгрейды бесплатно.

Что касается самой консоли, Switch 2 стартует с ценой $449,99. Однако из-за пошлин в США, которые уже повлияли на предзаказы, стоимость может вырасти. Nintendo объясняет цену ростом затрат на новое «железо» и технологии.