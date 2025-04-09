В AIDA64 появилась поддержка неанонсированной видеокарты

Разработчики AIDA64 выпустили обновление 7.65, в котором добавили поддержку ещё не представленной видеокарты NVIDIA RTX 5060 Ti.

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Это может говорить о скором анонсе модели — по данным инсайдеров, её релиз ожидается уже на следующей неделе.

Хотя подробностей о самой видеокарте пока нет, её появление в списке поддерживаемых устройств AIDA64 подтверждает, что NVIDIA активно готовится к запуску. RTX 5060 Ti, скорее всего, займёт нишу производительного решения среднего уровня в новой линейке Blackwell и придёт на смену RTX 4060 Ti.

Обновление AIDA64 также расширяет поддержку процессоров Intel следующего поколения — Panther Lake. Эти чипы основаны на техпроцессе Intel 18A и придут на смену Arrow Lake во II половине 2025 года.

Кроме того, в новой версии программы улучшена совместимость с китайскими процессорами Zhaoxin, блоками питания MSI MEG Ai1600T и видеокартой Radeon RX 7650 GRE.