В продажу поступили скальпированные Ryzen 9 9950X3D

Thermal Grizzly, которой управляет известный оверклокер Der8auer, начала продажи модифицированных процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D.

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Это не обычные чипы — каждый из них прошёл процедуру скальпирования, то есть снятия теплораспределительной крышки, и теперь охлаждается жидким металлом и кастомным водоблоком.

Результат — минус 23 градуса по сравнению со штатным вариантом. Такой CPU обойдётся в €999 (или $1048 в США), тогда как стандартный Ryzen 9 9950X3D в Европе стоит примерно €699.

Thermal Grizzly даёт два года гарантии на свою модификацию, чего не будет, если скальпировать процессор вручную.

Главный плюс — стабильная работа под высокими нагрузками и значительно более низкие температуры, что особенно важно для разгонщиков и энтузиастов. В отличие от самостоятельной модификации, покупатель сохраняет защиту от заводского брака.

Это делает предложение весьма привлекательным для тех, кто хочет максимум производительности без риска остаться с «кирпичом».