Эксперты PC Gamer сравнили Radeon RX 9070 XT и RTX 5070 Ti

Редакция PC Gamer провела большое сравнение двух популярных видеокарт — AMD Radeon RX 9070 XT и NVIDIA RTX 5070 Ti.

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RX 9070 XT удивила: AMD подтянула трассировку лучей и улучшила апскейлинг с выходом FSR 4.0. При этом карта стоит дешевле аналога от NVIDIA — официальная цена $599 против $749 за RTX 5070 Ti. На практике разница почти стерлась: обе стоят от $900 из-за дефицита и ценовых игр ритейлеров.

По «железу» карты очень близки: одинаковый объём памяти (16 ГБ), близкие частоты и техпроцессы. У NVIDIA выше пропускная способность и эффективность, особенно при 4K-гейминге.

Плюс на стороне «зелёных» — поддержка технологии Multi Frame Generation, которая делает картинку плавнее даже на низком фреймрейте.

AMD берёт общим балансом: высокая производительность, хорошая энергоэффективность и потенциал для разгона. При одинаковой цене, эксперты советуют брать RTX 5070 Ti за счёт продвинутых технологий.

Но если RX 9070 XT удастся найти ближе к заявленной стоимости, это будет одно из лучших предложений на рынке.