Составлен топ-90 видеокарт по результатам тестов 3DMark

PCGamesHardware опубликовал свежий рейтинг 90 видеокарт, проверенных в популярных бенчмарках 3DMark.

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Абсолютным лидером снова стала NVIDIA RTX 5090 — она значительно обходит даже флагман прошлого поколение RTX 4090, который сам занял второе место.

На третьей позиции — новая RTX 5080, следом за ней идут Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 9070 XT.

В прочих тестах расстановка сил немного меняется, но тройка лидеров сохраняется: RTX 5090, RTX 4090 и RTX 5080 занимают верхние строчки в 3DMark Steel Nomad и Steel Nomad Light. Четвертое и пятое места там достались RTX 4080 SUPER и RTX 5070 Ti.

В бенчмарке Speed Way, который проверяет работу трассировки лучей, в десятку лучших вошли сразу две карты от AMD — RX 7900 XTX и RX 9070 XT. Это редкий случай, когда решения AMD конкурируют с топами NVIDIA в RTX-нагрузках.