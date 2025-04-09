MSI представит новый игровой монитор с QD-OLED

Компания MSI готовится к запуску нового флагманского игрового монитора MAG 272UP X24, который будет доступен для предварительных заказов в Китае с ценой 5499 юаней (примерно 752 доллара США). Это устройство является вариацией уже представленного монитора MAG 272URX, и в целом имеет схожие характеристики с небольшими отличиями.

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Монитор MAG 272UP X24 оснащен панелью QD-OLED от Samsung. Он получил 26,5-дюймовый экран с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления до 240 Гц. Яркость дисплея составляет 250 нит в стандартном режиме и до 450 нит в HDR.

Хотя MAG 272UP X24 и MAG 272URX имеют схожие характеристики, есть несколько отличий в портах подключения. Новый монитор использует порт DP 1.4 с пропускной способностью 48 Гбит/с, в отличие от более продвинутого DP 2.1a в старшей модели. Также монитор предлагает USB-C порт с мощностью 15 Вт, в отличие от 98 Вт в MAG 272URX.