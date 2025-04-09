Вышла игра South of Midnight от создателей We Happy Few — оценка 77 баллов из 100

Чемпионат.com

Состоялся официальный релиз новой приключенческой игры South of Midnight от канадской студии Compulsion Games, известной по работе над We Happy Few. Проект доступен на ПК и Xbox Series.

Вышла South of Midnight от создателей We Happy Few
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Экшен от третьего лица рассказывает о мифологии американского Юга. Главной героине предстоит сражаться с таинственными существами и решать головоломки, чтобы найти новый дом и восстановить баланс в фэнтезийном мире.

На агрегаторах уже появились первые оценки от журналистов. На Metacritic проект получил 77 баллов из 100, на Opencritic — 78 баллов из 100. Больше всего эксперты оценили глубокую историю, при этом геймплей называют «стандартным» и «неспособным удивить».

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