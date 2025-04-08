Как работает уникальная броня мидзуцунэ в Monster Hunter Wilds

В Monster Hunter Wilds с первым обновлением вернулась виверна мидзуцунэ, а вместе с ней — уникальный комплект брони, который позволяет охотнику использовать «мыльные пузыри» монстра себе на пользу. Портал gamerant.com рассказал, что нужно знать об уникальном навыке монстра.

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Как работает уникальный навык брони мидзуцунэ

Бонус за комплект брони «Отвага мидзуцунэ», как и в случае других комплектов, активируется, если игрок экипирует 2 или 4 предмета брони. Он дает следующие свойства.

2 предмета. Защищает от сильной пузырьковой порчи и улучшает уклонение, пока игрок находится под действием слабой пузырьковой порчи.

4 предмета. Защищает от сильной пузырьковой порчи и улучшает уклонение, но позволяет игроку наложить на себя слабую порчу, совершив три кувырка подряд.

По сути, этот навык работает точно так же, как бонус брони кровавой магалы. Разница лишь в негативном эффекте — если магала заражает бешенством, то мидзуцунэ накладывает пузырьковую порчу. В слабом виде она дает дополнительные фреймы неуязвимости при кувырке, а в сильном — заставляет охотников скользить и шататься на земле.

Позитивный эффект «Отваги мидзуцунэ» может пригодиться практически любому билду, хотя максимальную пользу из него извлекут те, кто предпочитают быстрые виды оружия — парные клинки, луки и длинные мечи.

Стоит ли пользоваться уникальным навыком мидзуцунэ

«Отвага мидзуцунэ» отлично помогает, если вы категорически не хотите скользить по арене во время охоты на мидзуцунэ. Не считая этого момента, бонус за комплект брони можно сравнить с навыком «Окно уклонения» 5 уровня.

Помимо этого, у «Отваги мидзуцунэ» есть синергия с навыком «Скользящий клинок» — уникального бонуса оружия мидзуцунэ, который повышает мастерство под действием слабой пузырьковой порчи. Нюанс лишь в том, что для этого игроку необходимо надеть 4 предмета из комплекта брони, что достаточно сильно стесняет выбор доступных навыков.

Полный комплект снаряжения мидзуцунэ хорошо покажет себя в охоте на любого монстра, уязвимого к водяному урону. Против любых других целей желательно взять иное оружие, а это пожертвует ключевой частью билда.