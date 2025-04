Инди-хиты Schedule I и R.E.P.O. возглавили чарты продаж Steam

Сразу две инди-игры оказались на вершине топа продаж в Steam в период с 1 по 8 апреля. На минувшей неделе внимание геймеров было приковано к симулятору наркоторговца Schedule I и кооперативному хоррору R.E.P.O.

Тройку замкнул корейский аналог The Sims, симулятор жизни InZOI. Самый большой рост же показал ремастер The Last of Us 2, ПК-версия которого вышла в Steam 3 апреля и собрала в основном хорошие отзывы пользователей (86% положительных оценок).

Чарт продаж Steam с 1 по 8 апреля