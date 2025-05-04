Почему Nintendo Switch 2 может проиграть конкуренцию Steam Deck

На прошлой неделе Nintendo впервые провела масштабную презентацию, посвященную Switch 2. Новинку в целом тепло встретили как игроки, так и критики, но часть экспертов все-таки сомневается в успехе консоли. Портал PC Gamer рассказал, почему.

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На запуске оригинальной Switch бизнес Nintendo в сфере консолей находился в сложном положении. Компания выпустила на рынок без конкурентов портативную консоль, причем как раз в тот момент, когда часть индустрии всерьез размышляла о целесообразности портативок по сравнению со смартфонами.

Однако смартфоны не смогли убить этот сегмент игровой индустрии — точно так же, как планшеты не смогли убить ПК в начале 2010-х из-за своего ограниченного функционала. Как показала реальность, мобильные телефоны — далеко не универсальное решение для игр вдали от дома. Мобильные игры по-прежнему остаются крупнейшим сегментом индустрии, но благодаря контенту, который создан специально для мобильных платформ. Например, издатели уже не раз пытались перенести на iPhone, чья производительность в разы превосходит Switch, крупные проекты — и все попытки получались сомнительными. Отчасти от быстродействия, отчасти от неудобного управления.

Switch же смогла занять уникальную нишу на рынке благодаря USB-C док-станции — она была одновременно и не самой мощной домашней консолью, и отличной портативной. Но теперь ситуация на рынке совсем другая. Steam Deck от Valve проложила дорогу новому поколению портативных ПК, поэтому Switch 2 столкнется с гораздо более серьезной конкуренцией. Нет сомнений, что даже при «плохих» продажах устройство затмит цифры любого аналога, но сложно отрицать, что пока у консоли не так много продающих фишек.

Switch 2 отличается от конкурентов тонким корпусом и 120-герцовым экраном с поддержкой HDR — возможно, он способен потягаться даже с великолепным OLED-дисплеем Steam Deck. Однако в остальном платформа упирается в те же жесткие технологические ограничения, что и устройства от других производителей портативных ПК. 2-6 часов автономной работы считаются стандартом для этого сегмента, а встроенный накопитель на 256 ГБ смотрится солидно лишь на фоне 32 ГБ оригинальной Switch.

По части графики и производительности первые отзывы от специалистов похожи на те, что звучали в адрес первой версии Switch. Игры от самой Nintendo проворачивают невероятные чудеса технологий и используют мощность консоли по полной, а порты от сторонних разработчиков по-прежнему максимум приемлемые. Да, здорово, что Metroid Prime 4 будет работать в 4К 60 fps (или 1080р 120 fps), но она наверняка, как и ремейк первой Metroid Prime для Switch, будет редким исключением.

Обещания безупречного ААА-гейминга на портативной консоли в случае Switch 2 звучат так же сомнительно, как и с портативными ПК. Игры могут работать и выглядеть хорошо, но взамен они быстро пожирают батарею. К тому же, поддержка менее впечатляющих версий популярных тайтлов никогда не была коньком Switch. Платформа стояла на трех столпах: проектах Nintendo, портах игр эпохи Xbox 360 и инди-релизах. Steam Deck — идеальная машина для двух последних категорий, поэтому у Switch 2 остается лишь первая.

Преимущество портативных ПК в том, что это открытая платформа с хорошо заархивированной, доступной библиотекой релизов. Консольные экосистемы, вроде той, что организована на Switch, оставляют пользователей на милость издателей, от которых зависит, к каким релизам получит доступ публика. Подобная практика фрагментирует историю игровой индустрии таким образом, чтобы компаниям было проще эксплуатировать потребителя и перепродавать ему одни и те же игры.

Переиздания и ремейки старых релизов — это всегда хорошо. Но на ПК никто не мешает пользователю просто подключить флэшку и скопировать с нее копии старых игр, которые хранились много лет. А благодаря разработчикам эмуляторов то же самое можно сделать и с консольными релизами. Nintendo, тем временем, продолжает требовать с собственной аудитории деньги за оскорбительную подписку на онлайн-эмулятор. Да и обратная совместимость между Switch 2 и оригинальной консолью пока находится под вопросом, т.к. многие игры сторонних разработчиков могут работать не идеально.

Простота и доступность Switch были большим плюсом в свое время, но теперь SteamOS и Steam Deck стали эталоном компромисса между консольным дружелюбием к пользователю и широтой настроек ПК. На устройство Valve можно поставить хоть эмуляторы, хоть клиенты магазинов-конкурентов, причем для этого не надо быть знатоком IT. Для сравнения, подобная свобода кастомизации на Switch требовала прошивки системы совсем уж варварским способом, который подразумевал ручное замыкание рельсы Joy-Con скрепкой.

Наконец, последний пункт — цена. Простейшая конфигурация Steam Deck с LCD-дисплеем стоит дешевле Switch 2 и предлагает несравнимо более широкий ассортимент игр. Конечно, часть игроков соблазнят эксклюзивы Switch 2, будь то Metroid Prime 4 или новый проект FromSoftware, но Nintendo в любом случае предстоит жесткая конкуренция.