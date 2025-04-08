Авторы Honkai: Star Rail проведут ивент в Москве

Разработчики космической онлайн-JRPG Honkai: Star Rail анонсировали специальное событие, которое пройдёт в Москве ко Дню космонавтики. Ивент состоится 13–27 апреля в Музее космонавтики.

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В программу войдут общение с блогерами и косплеерами по вселенной HSR, экскурсии, лекции, мастер-классы и кинопоказы. Также в некоторые дни участники мероприятия смогут побеседовать с космонавтами и популяризаторами космоса.

Геймеры также смогут получить специальные внутриигровые награды, памятные билеты и эксклюзивный мерч Honkai: Star Rail. Полную программу и список гостей можно найти на официальном сайте события.