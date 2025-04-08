Названа дата выхода хардкорного режима для Deliverance 2

Студия Warhorse объявила, что хардкорный режим появится в Kingdom Come: Deliverance 2 уже на следующей неделе. Точную дату не назвали, но релиз стоит ждать в период с 14 по 18 апреля.

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Режим добавят в средневековую RPG вместе с бесплатным патчем. Хардкорный режим призван усложнить геймплей Kingdom Come: Deliverance 2 для тех, кому мало реализма базовой игры. Подобный режим был и в первой части — геймеры его полюбили.

Игрокам дадут выбрать три перка (можно и больше), которые усложнят прохождение. С перками Индржих будет чаще хотеть есть и спать, а также будет быстрее загрязнять одежду и слабее сражаться.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PS5, Xbox Series и ПК.