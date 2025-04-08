В Nintendo не намерены забрасывать Switch первого поколения

Nintendo вновь подтвердила намерение продолжать поддержку оригинальной консоли Switch, несмотря на скорый выход Switch 2. Президент Nintendo of America, Даг Боузер, в недавнем интервью подчеркнул, что компания осознает наличие огромной пользовательской базы в 150 млн владельцев Switch и понимает, что не все готовы к немедленному переходу на новую платформу. Об этом сообщает издание Video Games Chronicle (VGC).

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Это заявление стало повторным подтверждением позиции Nintendo, озвученной ранее, в феврале 2025 года. Боузер отметил, что поддержка текущей линейки Switch будет сохраняться до тех пор, пока существует спрос на устройства. Ключевым фактором такого решения является не только внушительное количество проданных консолей, но и стремление Nintendo обеспечить доступность своих игр для максимально широкой аудитории, учитывая, что Switch 2 может быть не всем по карману на старте продаж.

«Мы понимаем, что некоторые пользователи могут не сразу решиться на приобретение Switch 2 по заявленной цене. Именно поэтому мы хотим сохранить доступность текущих моделей, чтобы у всех желающих оставалась возможность присоединиться к нашей игровой экосистеме», - заявил Даг Боузер.

В Nintendo рассчитывают, что с течением времени и по мере выхода новых эксклюзивных игр для Switch 2, интерес к обновленной консоли будет расти, стимулируя пользователей к апгрейду. Относительно стоимости Switch 2 в $450 долларов Боузер выразил уверенность, что эта цена адекватно отражает ценность устройства и предоставляемый им игровой опыт.

Глава Nintendo of America также выразил оптимизм относительно будущего Switch 2, предположив, что она может повторить успех предшественницы, однако компания пока не озвучивает конкретных прогнозов по продажам новой консоли.

Ранее стала известна российская стоимость Nintendo Switch 2.