Геймеров попросили не облизывать игры для Nintendo Switch 2

В преддверии выхода Nintendo Switch 2 представители компании подтвердили, что картриджи для новой консоли будут обладать такими же неприятными вкусовыми качествами, как и у модели первого поколения. Об этом сообщает портал GameSpot.

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Глава проекта Nintendo Switch 2 Такухиро Дота отметил, что компания не рекомендует игрокам пробовать картриджи на вкус. Продюсер Коити Кавамото в свою очередь признался, что однажды попробовал, но не хотел бы повторять этот эксперимент.

Отмечается, что при производстве картриджи обрабатывают денатониумбензоатом, который известен своей исключительной горькостью. Этот ингредиент безопасен для здоровья, но эффективно отпугивает от попыток проглатывания.

Тем не менее, несмотря на предупреждения разработчиков, существует вероятность, что пользователи продолжат проверять уникальную особенность картриджей, о чем свидетельствуют множество видеороликов с подобными экспериментами, публикуемых после выхода Nintendo Switch первого поколения.

Nintendo Switch 2 поступит в продажу 5 июня по цене от $450, тогда как в России — 11 июня за 60 тыс. руб.

Ранее в действиях Sony увидели намек на скорый выход PSP 2.