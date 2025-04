В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech продемонстрировали, как ведут себя в Full HD видеокарты GTX 1080 Ti и RX 6600.

© Ferra.ru

The Last of Us Part 2 PC запускалась с высоким пресетом, Temporal anti-aliasing (TAA). Средняя производительность здесь равнялась 79 к/с (GTX 1080 Ti) и 90 к/с (RX 6600).

Kingdom Comes Deliverance тестировалась с графикой High, SMAA 2TX, No Upascale. В среднем в этой игре частота кадров была на уровне 77 к/с (1080 Ti) и 62 к/с (6600).

В игре Black Myth Wukong с пресетом Medium, TSR 100% средняя частота кадров составляла 54 к/с (1080 Ti) и 52 к/с (6600).

Assassins Creed Shadows шла с пресетом Medium, TAA Native, RT Low. В среднем FPS здесь был в районе 40 к/с (1080 Ti) и 38 к/с (6600).

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty запускалась на настройках графики Ultra, No Upscale. Средняя производительность здесь составляла 51 к/с (1080 Ti) и 47 к/с (6600).

© NJ Tech

God of War Ragnarök шла с высоким пресетом, TAA Native. Средний FPS в этой игре был на уровне 54 к/с (1080 Ti) и 53 к/с (6600).

Horizon Forbidden West запускалась на настройках графики Very High и с TAA Native. Средняя производительность была здесь в районе 56 к/с (1080 Ti) и 52 к/с (6600).

Marvels Rivals тестировалась с пресетом Medium, TAAU, Native Scale. Средняя частота кадров в игре составляла 89 к/с (1080 Ti) и 83 к/с (6600).

Игра PUBG Battlegrounds шла с ультра-графикой, 100% Scale, DX11 Enhanced. В среднем производительность в этой игре находилась в районе 163 к/с (1080 Ti) и 140 к/с (6600).

Counter Strike 2 запускалась на настройках графики High, No Upscale, 4x MSAA. Удалось получить в этой игре в среднем 296 к/с (1080 Ti) и 245 к/с (6600).

Вывод

В среднем во всех 10 играх видеокарта GTX 1080 Ti оказалась быстрее RX 6600 на 12% (96 к/с и 86 к/с соответственно).

