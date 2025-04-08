Компания GMK начала продажи мощного мини-ПК EVO-X2 на базе флагманского чипа AMD Ryzen AI Max+ PRO 395.

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Новинка доступна для предзаказа на китайской площадке JD.com по цене 14 999 юаней (около $2060). В конфигурации: 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD на 2 ТБ.

Производитель заявляет, что в AI-тестах (например, LM Studio) производительность новинки в 2,2 раза выше, чем у GeForce RTX 4090. Устройство поддерживает локальное разворачивание больших языковых моделей вплоть до 70 млрд параметров.

EVO-X2 оснащен системой охлаждения с двумя турбовентиляторами и испарительной камерой, что позволяет раскрывать пиковое энергопотребление до 140 Вт. Из беспроводных технологий — Wi-Fi 7, также есть проводной Ethernet 2.5G.

Разъемы: спереди — USB-C (40 Гбит/с), два USB-A, SD-картридер и аудиоразъем; сзади — HDMI 2.1, DP 2.0, еще один USB-C (40 Гбит/с), USB-A, RJ-45 и питание.