Объявлена российская стоимость Nintendo Switch 2

В «М.Видео-Эльдорадо» объявили о старте предзаказов на консоль Nintendo Switch 2, стоимость которой составила 59 999 руб. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

© Nintendo

По словам главы направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Мезина, с 2017 по 2024 год в России было продано порядка 500 тыс. консолей Nintendo Switch, что делает ее самой продаваемой приставкой Nintendo за всю историю присутствия на отечественном рынке. Самыми продаваемыми играми в сети стали The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey и Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo Switch 2 получила увеличенный 7,9-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, а также поддержку вывода в 4K при подключении к док-станции. Консоль также сохранила совместимость с играми для Switch первого поколения, предлагая геймерам опцию обновления ряда тайтлов до версии Switch 2 Edition с улучшенной графикой и дополнительными функциями.

Для Nintendo Switch 2 уже анонсированы такие проекты, как Mario Kart World, Metroid Prime 4: Beyond, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Sid Meier's Civilization VII — Switch 2 Edition, Borderlands 4, Yakuza 0 Director's Cut, Elden Ring: Tarnished Edition и многие другие.

Выход Nintendo Switch 2 во всем мире назначен на 5 июня. Когда консоль поступит в продажу в России, не уточняется.