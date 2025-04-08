В действиях Sony увидели намек на скорый выход PSP 2

Sony начала опрашивать владельцев PlayStation о том, что они думают о недавно представленной консоли Nintendo Switch 2. Об этом сообщает Ferra.ru.

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В ходе опроса владельцев PlayStation интересуются их планами на покупку Switch 2, а также тем, какие функции устройства им больше всего понравились. Кроме того, Sony хочет знать мнение пользователей об условиях предзаказов Switch 2, что свидетельствует о том, что компания внимательно следит за реакцией аудитории на запуск конкурирующего продукта.

Эксперты предполагают, что такой шаг может быть частью подготовки Sony к возвращению на рынок портативных устройств. Активно обсуждаются слухи о новой версии PSP, выход которой, по слухам, может состояться одновременно с PlayStation 6.

Nintendo Switch 2 оснащена увеличенным 7,9-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, а также предлагает вывод картинки в 4K-разрешении при подключении к док-станции. Для новинки уже анонсировано множество игр, среди которых: Mario Kart World, Metroid Prime 4: Beyond, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Borderlands 4, Yakuza 0 Director's Cut, Elden Ring: Tarnished Edition и многие другие.

Выход Nintendo Switch 2 во всем мире запланирован на 5 июня, а в России консоль появится в продаже с 11 июня по цене в 60 тыс. руб.

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