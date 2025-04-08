Ryzen 5 7500F оказался лучшим бюджетным игровым процессором

Linus Tech Tips назвал Ryzen 5 7500F новым лидером среди бюджетных процессоров для геймеров.

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По его мнению, этот чип не только дешевле, чем ранее рекомендованный Ryzen 7 5700X3D, но и ничуть не уступает ему в производительности — особенно с учетом более современной платформы AM5, которая обеспечивает задел на будущее.

В тестах с видеокартами RTX 4090, RTX 4070 SUPER и RTX 4060 процессор показал отличные результаты. В паре с RTX 4090 на FullHD и даже в 4K Ryzen 5 7500F часто превосходит Ryzen 7 5700X3D, а с RTX 4060 в разрешении 1440p он неожиданно обошел даже топовый Ryzen 7 9800X3D.

Ryzen 5 7500F — это упрощенная версия Ryzen 5 7600 без встроенной графики и с меньшим кэшем, но с теми же высокими частотами.

Он отлично подходит для недорогих сборок, особенно с учетом доступности материнских плат под AM5. Linus также упомянул Ryzen 5 8400F как еще более доступный вариант.