Ютуберы выяснили причины проблем драйверов NVIDIA

Команда YouTube-канала Gamers Nexus провела масштабное расследование и подтвердила: проблемы с драйверами NVIDIA RTX 30XX, 40XX и 50XX серии действительно существуют и могут проявляться даже при свежих установках.

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Жалобы пользователей касаются сбоев при выходе из сна, крашей в Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws и Shadow of the Tomb Raider, а также чёрных экранов и проблем на многомониторных конфигурациях.

Некоторые разработчики уже советуют откатиться на старые версии драйверов, чтобы избежать багов.

Gamers Nexus утверждает: баги могут вызывать функции вроде DLSS, Reflex, G-Sync и Frame Generation. Однако отключение этих функций лишь частично решает проблему.

«Это худший релиз драйверов от NVIDIA за последние 15 лет», — заявил ведущий канала Стив Бёрк.

NVIDIA пока не признала масштаб проблемы и не сообщила, когда ждать исправлений. Пользователям, столкнувшимся с багами, советуют откатиться на драйверы серии 566.