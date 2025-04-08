Четыре российские команды вышли на квалификацию к мэйджору по CS 2

7 апреля определился окончательный список участников региональных отборочных турниров к чемпионату мира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2.

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В Европе 16 команд разыграют шесть путёвок на мэйджор в США. Квалификация пройдёт 14–17 апреля, а сам турнир — в июне.

Участники европейской квалификации к BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2

Прямые инвайты на турнир получили 16 команд, в том числе Team Spirit и Virtus.pro.