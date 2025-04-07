Как отключить кроссплей в Black Ops 6 и Warzone: гайд

С началом нового сезона в Call of Duty: Black Ops 6 появился не только свежий контент, но и дополнительные параметры для настройки игры. Так, в рамках борьбы с читерами разработчики наконец позволяют отключить кроссплей между разными платформами в стандартных многопользовательских матчах. Подобная опция ранее была доступна лишь в соревновательных режимах.

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Ниже — краткая инструкция, которая расскажет, как отключить кроссплей.

Запустите Black Ops 6 или Warzone.

Перейдите в настройки аккаунта и сети из главного меню.

В первой секции настроек будет три параметра: они отвечают за стандартные матчи, ранговые матчи и ранговые матчи в Warzone.

Выберите подходящую вам опцию кроссплея: включен, включен только для консолей или отключен.

Если вы хотите избежать как можно больше читеров, попробуйте вариант «включен только для консолей». Таким образом вы отсеете ПК-игроков, не слишком ограничив матчмейкинг. Полное отключение кроссплея может привести к тому, что поиск матчей будет длиться дольше.