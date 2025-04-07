Как открыть охоту на мидзуцунэ в Monster Hunter Wilds

Для Monster Hunter Wilds вышло первое крупное обновление, которое добавило в игру многопользовательский хаб и, конечно же, нового монстра — любимую фанатами виверну мидзуцунэ. Портал PC Gamer рассказал, как разблокировать этого монстра для охоты.

© Capcom

Для того, чтобы охотиться на мидзуцунэ, сначала необходимо выполнить два условия.

Достичь 21 ранга охотника или выше.

Пройти побочное задание «Дух в лунном свете».

По достижению нужного ранга Альма обратится к игроку и расскажет, что Канья, охотница, выдававшая задания по рыбалке, хочет поговорить с игроком в Багряном лесу. Она попросит игрока решить проблему для вудвудов и ее товарища-рыбака.

Отправившись на охоту, чтобы найти этого товарища в рамках задания «Дух в лунном свете», игрок вскоре наткнется на мидзуцунэ. Одолейте монстра и вернитесь на базу — после этого он будет появляться в открытом мире. Задание также наградит игрока россыпью полезных предметов, включая чешую для заточки оружия и икру — дополнительный ингредиент для блюд.

Если вам с трудом дается бой против мидзуцунэ, попробуйте взять на задание ледяное, электрическое или драконье оружие. Наиболее уязвимое место монстра — голова.