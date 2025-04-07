Студия Bungie выпустила новое видео по Marathon

Студия Bungie выпустила новое видео по своей грядущей игре Marathon.

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Проект создается как экстракшен-шутер в научно-фантастическом сеттинге.

В ролике демонстрируется поверженный протагонист и розовая робо-кошка.

Полноценный трейлер с демонстрацией геймплея запланирован на 12 апреля.

Новый продукт станет переосмыслением одноименного шутера, вышедшего в 1994 году на платформе Macintosh. После авторы из Bungie почти на три десятилетия переключились на Halo, а затем Destiny.

Впервые о перезапуске было объявлено на PlayStation Showcase в 2023 году.