Студия Bungie выпустила новое видео по Marathon

Вышло новое видео по игре Marathon
Студия Bungie выпустила новое видео по своей грядущей игре Marathon.
Проект создается как экстракшен-шутер в научно-фантастическом сеттинге.
В ролике демонстрируется поверженный протагонист и розовая робо-кошка.
Полноценный трейлер с демонстрацией геймплея запланирован на 12 апреля.
Новый продукт станет переосмыслением одноименного шутера, вышедшего в 1994 году на платформе Macintosh. После авторы из Bungie почти на три десятилетия переключились на Halo, а затем Destiny.
Впервые о перезапуске было объявлено на PlayStation Showcase в 2023 году.