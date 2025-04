The Last of Us 2 теперь можно пройти за Джоэла

The Last of Us 2 вышла на ПК, и одним из первых модов на нее стала возможность пройти игру за Джоэла, несмотря на его трагическую гибель почти в самом начале. Модификация заменяет только модельку повзрослевшей Элли, но не голос и поведение персонажа, что весьма обескураживает.

© Cq.ru

Скачать модификацию с заменой Элли на Джоэла можно по ссылке на Nexus Mods. Установившие ее пользователи отмечают, что с радостью избили Эбби в конце игры, представляя, что Джоэл вернулся с того света, чтобы отомстить.

Второй сезон сериала «Одни из нас», основанный на The Last of Us 2, стартует уже 13 апреля. Каждую неделю будет выходить один эпизод, а всего их будет семь.