Созданная ИИ Quake II стала доступна всем желающим

Microsoft представила необычный проект: полностью сгенерированную искусственным интеллектом версию культовой игры Quake II. Этот технический демо-уровень, доступный прямо в браузере, стал частью инициативы Copilot for Gaming.

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За созданием стоит новая модель ИИ под названием Muse, которая способна генерировать игровой процесс в реальном времени. Теперь любой желающий может попробовать пройти уровень классического шутера 90-х, управляя персонажем с клавиатуры.

Muse — это не просто игрушка для разработчиков. Модель позволяет создавать игровые сцены на основе данных, не полагаясь на заранее прописанные сценарии, как в традиционных играх. В демо Quake II картинка пока простая: разрешение 640×360 и слегка размытые враги, а время игры ограничено несколькими минутами. Но это лишь начало. Microsoft обещает, что Muse станет инструментом для сохранения старых игр и создания новых прототипов.

Проект вырос из сотрудничества с Ninja Theory, студией Xbox, и первоначально обучался на игре Bleeding Edge. Теперь, с Quake II, Microsoft показывает, как ИИ может вдохнуть жизнь в классику.