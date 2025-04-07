5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Elroy and the Aliens — старомодное point-and-click приключение, стилизованное под рисованные мультфильмы 1990-х. Сюжет рассказывает о приключениях ракетного инженера Элроя, который расследует пропажу своего отца вместе с журналисткой Пегги. А поиски пропавшего неминуемо приводят протагонистов в далекий космос, полный причудливых пришельцев и странных головоломок.

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Минималистическая tower-defense стратегия, где храбрым гномам предстоит отбивать атаки полчищ гоблинов. Для того, чтобы победить, игроку необходимо защищать домики и поля гномов, пока битва не привлечет внимание короля гоблинов — его-то и надо одолеть. Причем сделать это можно не только при помощи самих гномов, но и воспользовавшись их растениями, у которых есть свои способности.

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Хоррор о странствиях в непроглядной тьме, где ориентироваться можно лишь по показаниям лидара. При помощи специального сканера игрок буквально подсвечивает в темноте рельеф, ландшафт и здания, постепенно исследуя различные локации. Если вам вдруг показалось, что завязка звучит похоже на Scanner Sombre, то не зря — автор LiDAR Exploration Program называет этот проект одним из главных источников вдохновения.

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4Х-стратегия Emperor of the Fading Suns 1997 года изначально вышла в довольно плачевном состоянии, но за прошедшее время собрала сообщество преданных поклонников. Переиздание Enhanced — результат работы множества моддеров, и глядя на проект не сложно понять, почему он стал культовым. Игра сочетает и sci-fi, и фэнтези, и множество необычных стратегических систем, которые не похожи ни на что другое в жанре.