Технологию из жестких дисков начнут использовать в геймпадах

В геймпадах нового поколения начинают использовать датчики на эффекте туннельного магнитного сопротивления (TMR) — ту самую технологию, которая раньше применялась в жестких дисках. Она должна навсегда решить проблему дрейфа стиков.

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TMR-сенсоры, как и стики с эффектом Холла, не используют изнашиваемые элементы — вместо трения и угольных дорожек в потенциометрах здесь работают магниты и магнитное поле.

Главное преимущество TMR — более высокая чувствительность, стабильность при нагреве и в разы меньшее энергопотребление (до 0.3 мА против 2 мА у Холл-сенсоров). Это позволяет встраивать их в существующие геймпады без доработки схем.

Пока что TMR применяют только сторонние производители — GameSir, 8BitDo, GuliKit и другие. Последняя выпустила апгрейд-киты для геймпадов PlayStation, Xbox и Nintendo. Но массовое внедрение — вопрос времени: технология уже дешевеет и выигрывает в надежности.