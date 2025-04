На PS5 вышло в разы меньше эксклюзивов, чем на PS3 и PS4

Пятое поколение PlayStation оказалось самым скромным по количеству эксклюзивов за всю историю бренда.

Если у PS3 было около 177 игр только для своей платформы, а у PS4 — примерно 60, то на PS5 за всё время вышло всего 13 эксклюзивов. И большинство из них — это вовсе не новые IP, а ремастеры и продолжения старых хитов.

Для сравнения: у PS4 уже на середине жизненного цикла было в несколько раз больше оригинальных тайтлов, а PS3 и вовсе запустила целую плеяду культовых франшиз — от Uncharted до The Last of Us и Infamous.

Почему так происходит? Ответ очевиден — бюджеты выросли, а сроки разработки растянулись. Создание AAA-игры теперь может занимать 5–7 лет. Студии всё чаще идут по пути мультиплатформенности, чтобы оправдать вложения.

В результате, пока Xbox активно выходит в роль издателя, расширяя присутствие своих тайтлов на других платформах, Sony сосредоточилась на сервисах и ПК-версиях, всё реже радуя фанатов новыми проектами, ради которых когда-то покупали консоль.