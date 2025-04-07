Консоли PS5 и Xbox Series подорожают на 40%

С 5 апреля в США вступают в силу новые торговые пошлины, инициированные Дональдом Трампом. И они сильно ударят по рынку игровых приставок.

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Под импортные ограничения попали Китай, Япония, Канада, Ирландия и целый ряд стран Юго-Восточной Азии. Тарифы варьируются от 10 до 49% и напрямую затронут консоли PlayStation и Xbox, которые производятся в Китае.

По данным аналитиков, стоимость PlayStation 5 может вырасти на $200, особенно в версии с приводом. Xbox Series X и Series S также подорожают — от $100 до $200. Это означает потенциальный рост цен до $700 за топовую консоль и около $500 за младшую.

На фоне этих изменений Nintendo уже задерживает старт предзаказов Switch 2, чтобы пересчитать себестоимость. Ожидается, что рост цен станет заметен уже в ближайшие недели.