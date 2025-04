Спустя 13 лет амбициозный мод-проект для The Lord of the Rings завершен

Фанаты классической стратегии The Lord of the Rings: Battle for Middle-earth получили долгожданный подарок: мод Middle-earth Extended Edition достиг версии 1.0 после 13 лет разработки. Этот проект, начатый в 2012 году энтузиастом под ником Rohirim91, преобразил игру 2004 года, созданную Danger Close Games. Однако есть загвоздка: саму Battle for Middle-earth нельзя купить в цифровых магазинах — только на вторичном рынке.

Мод добавляет в игру новые фракции, карты и улучшенный искусственный интеллект противников, делая старую стратегию в реальном времени (RTS) более современной и глубокой. Кампании переработаны, чтобы лучше соответствовать лору «Властелина колец». Это первый релиз мода за четыре года, и хотя Rohirim91 не уточнил планов на будущее, версия 1.0 считается завершенной.

Battle for Middle-earth, которой уже 21 год, остается недоступной официально из-за сложностей с правами, но фанаты не сдаются. Существует петиция за выпуск игры на GOG — платформе для старых игр.